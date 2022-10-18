قوى الأمن الداخلي تعلن اعتقال 17 مرتزقاً من خلايا داعش خلال عملية أمنية في الطبقة

نشر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا ، خبراً على موقع الرسمي، أفاد من خلاله القبض على مجموعة خلايا لمرتزقة داعش.

وخلال الخبر أشارت القوى أن عملية أمنية مكثفة نفذت مع قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس الأثنين 17 تشرين الأول في الطبقة.

حيث ألقي فيها القبض" على 17 شخصاً متورطين بأعمال إرهابية في قريتي الخاتونية والمنصورة بعد عمليات رصد ومتابعة ودراسات موسعة وضبِطَ بحوزتهم أسلحة وذخائر وجوازات سفر وكتب خاصة بتنظيم داعش".

قوى الأمن الداخلي تابعت في خبرها أنه وأثناء التحقيق معهم اعترفوا بتورطهم في أعمال هادفة لزعزعة الأمن والاستقرار، وتم تحويلهم إلى هيئة النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

(سـ)