قوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا تزيل صاروخاً قابلاً للانفجار في الرقة

وقال الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، إن "الوحدات الهندسية التابعة لقواتنا أزالت أمس الإثنين 10 كانون الثاني/ يناير صاروخ من مخلفات الحرب في أحد أحياء مدينة الرقة".

مضيفاً "ببلاغ مقدم من الأهالي لأحد مراكزنا الأمنية مفاده وجود جسم مشبوه قرب سوق الحديد شرق المدينة، باشرت قواتنا على الفور بالتواجد في المكان المذكور وفرض أعضائنا طوق أمني حوله لمنع المدنيين من الاقتراب أثناء عملية الإزالة. ليتبين أن الجسم عبارة عن صاروخ قديم وقابل للانفجار من مخلفات الحرب حيث يبلغ طولهُ ما يقارب الثلاثة أمتار، وتمت إزالته دون وقوع أي أضرار ليتم نقله إلى مكان مخصص بعيد عن الأماكن المأهولة بالسكان".

وأكد الموقع على استمرار قواتهم "في الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين التي تسهم في حماية أرواح الأهالي وضمان سلامتهم".

(س ر)