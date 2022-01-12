قوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا تلقي القبض على لصوص في قامشلو وتل براك

الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، أفاد أنه "إثر ورود بلاغٍ إلى أحد مراكزنا الأمنية، مفادهُ تعرض أحد محلات الألبسة الرجالية للسرقة في الحي، باشر أعضاؤنا في مكافحة الجريمة الرصد والتحري وجمع المعلومات ليتم الاشتباه بشخصين، وبعد جمع الثبوتيات والأدلة التي تثبت تورطهما في السرقة تم مداهمة منزلهما، حيث ألقي القبض عليهما وضُبط بحوزتهما قسم من الألبسة المسروقة".

أحد أعضاء مكافحة الجريمة أكد أنه خلال التحقيق معهما اعترفا بما نُسب إليهما وقيامهما بسرقة الألبسة بعد كسر أقفال المحل، ليتم تحويلهما إلى لجنة النيابة العامة أصولاً لينالا جزاء أفعالهما وفق أحكام قانون السرقة.

وفي السياق ذاته، قال الموقع إن مكافحة الجريمة ألقت القبض على مجموعة أشخاص يقومون بأعمال السرقة في ناحية تل براك، يوم الإثنين 10 كانون الثاني/ يناير.

وعن تفاصيل عملية القبض على اللصوص، قال الموقع: "استمراراً للعمل الذي تقوم به مكافحة الجريمة في ملاحقة الفساد وضبط شبكاته توصلت قواتنا إلى سبعة أشخاص يُشتَبه بقيامهم بأعمال السرقة، وبعد جمع الأدلة التي تؤكد إدانتهم تم إلقاء القبض عليهم في كمين مُحكم وبحوزتهم المسروقات التالية:

* أكبال كهربائية

* مولدات كهربائية

* بطاريات

* اسطوانات غاز

* غطاسات مياه

* أثاث منازل

* نواشر فضائية

* مواشي".

فيما أفاد أحد أعضاء مكافحة الجريمة أنه من خلال التحقيق معهم اعترفوا بالجناية المنسوبة إليهم، ليتم تحويلهم إلى النيابة العامة أصولاً لينالوا جزاءهم العادل بحسب ما ينص عليه القانون.

واختتم موقع قوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، قائلاً "إن قواتنا تقوم بملاحقة ومحاسبة كل مَن تسوّل له نفسه سرقة ممتلكات أبناء شعبنا ويعمل على نشر الفساد في مناطقنا".

(س ر)