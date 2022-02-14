قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا تعقد كونفرانسها الثالث

بحضور أكثر من ٦٠٠ عضوة وعضو من قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا من مختلف مناطق الإدارة الذاتية، وبمشاركة القائد العام لقوى الأمن الداخلي سيامند باور انطلقت مساء اليوم أعمال الكونفرانس الثالث لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا.

وجاء الكونفرانس تحت شعار "بروح مقاومة شهداء سجن غويران سننتصر."

ومع بدء انعقاد الكونفرانس أغلق أمام وسائل الإعلام، ومن المقرر أن ينتهي اليوم بإصدار البيان الختامي والخروج بجملة من القرارات والتوصيات، حسب ما أوضح مسؤولون في مكتب إعلام قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا لوكالتنا.

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ANHA