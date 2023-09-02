قوى الأمن الداخلي لشمال شرق سوريا: حارب شهداؤنا الأربعة بروح نضالية ومقاومة كبيرة

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي لشمال شرق سوريا اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل أربعة من أعضائها، جاء في نصه:

"ارتقى ثلاثة أعضاء من قواتنا في قسم العمليات وعضو من قواتنا الخاصة H.A.T إلى مرتبة الشهادة وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن أرضهم وشعبهم، إثر الاشتباكات ضمن عملية "تعزيز الأمن"، مع العناصر الإرهابية الذين يحاولون العبث بأمن واستقرار مناطقنا في مقاطعة دير الزور، يوم الجمعة 1 أيلول.

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم والنسبة: محمد سليمان

اسم الأب: عبد القادر

اسم الأم: زهرة

مكان وتاريخ الانتساب: الطبقة 11/5/2023

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 31/8/2023

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الاسم والنسبة: أمين نجم

اسم الأب: أحمد

اسم الأم: زهرة

مكان وتاريخ الانتساب: الحسكة 4/10/2021

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 1/9/2023

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الاسم والنسبة: شجاع الهزاع

اسم الأب: عبد الكريم

اسم الأم: بهية

مكان وتاريخ الانتساب: تربه سبيه 26/9/2021

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 1/9/2023

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الاسم والنسبة: أحمد يعقوب

اسم الأب: محمود

اسم الأم: ثرية

مكان وتاريخ الانتساب: قامشلو 11/5/2023

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 1/9/2023

ضمن عملية تعزيز الأمن، حارب وناضل شهداؤنا الأربعة بكل روح نضالية، منذ بداية عمليات التمشيط وهم يؤدون واجبهم بقلوب يملؤها الوفاء والمحبة للوطن، ويضعون أنفسهم في مقدمة الخطر، كما أبدوا مقاومة وشجاعة كبيرة في محاربة الإرهابيين والمخربين، الشهيد ”محمد” بدأ مسيرته الكبيرة في قوى الأمن الداخلي منذ 6 سنوات في قسم القوات الخاصَّة H.A.T وشارك في العديد من الحملات الأمنية لينال مرتبة الشهادة العظيمة في عملية تعزيز الأمن ويضع اسمه في تاريخ شهدائنا، شهداء الحرية والكرامة، والشهيد “شجاع” كان له نصيب كبير من معنى اسمه الذي يحمل معاني القوة والإقدام على الصعاب بكل عزم وإرادة كبيرة، ليستشهد أثناء تقديمه واجبه المقدس في حماية تراب وطنه الغالي، والشهيد ”أمين” الذي لم يعرف الخوف ولا التردد في عمله المقدس وحارب وقدَّم تضحية كبيرة حتى يحافظ على أمان شعبه وبلاده، والشهيد “أحمد” على الرغم من انتسابه الجديد لصفوف قواتنا إلا أن حبه الشديد ووفاءه لأرضه وشعبه دفعه إلى التضحية بروحه الطاهرة في محاربة عناصر التنظيمات الإرهابية والمخربين الذين يحاولون زعزعة استقرار مناطقنا ونشر الفتنة والفوضى بين كافة مكونات شعبنا".

(ل م)