قوى الأمن الداخلي في منبج: نلاحق فاعلي الاستهداف الأخير لتقديمهم للعدالة

وكان هجوم عبر سيارة مفخخة قد ضرب مدينة منبج، مساء يوم الـ27 من تشرين الثاني الجاري، وقد أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

الإداري في قوى الأمن الداخلي- قوى النجدة، مجد حورية، قال في تصريح لوكالتنا إن "كل الجهات التي تدعم الإرهاب والتطرف هي مسؤولة عن التفجير الذي حدث مؤخرًا في مدينة منبج، مهما كان المسمى، ومهما اختلفت التسميات لهذه الجهات التي تدعم الإرهاب والتطرف".

وأضاف إن "الهدف كان زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وترويع الأهالي".

وأشار إلى أن "الخلايا النائمة والجماعات المتطرفة تحاول دائمًا استغلال أي وضع في المنطقة للقيام بأجنداتها، فاختارت هذا التوقيت الذي تكون فيه قواتنا مشغولة بالتهديدات التي تأتي من طرف الجيش الوطني المدعوم من قبل الاحتلال التركي".

وأكد مجد حورية أنهم يلاحقون من كان وراء هذا الاستهداف، وذلك لتقديم الفاعلين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.

وقدّم في ختام حديثه، تعازيه لذوي الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

(ج)

ANHA