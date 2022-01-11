قوى الأمن الداخلي في منبج تلقي القبض على مجموعة من تجار الأسلحة والمخدرات

وقال المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي إنه "ببلاغ مقدّم إلى أحد المراكز الأمنية مفاده قيام ثلاثة أشخاص بتجارة الأسلحة والمخدرات والترويج لها، باشر أعضاء المكافحة عمليات الرصد والمتابعة وجمع الأدلة والثبوتيات التي تثبت تورطهم، ليتم إلقاء القبض عليهم في كمين محكم. كما ضُبِطَت بحوزتهم المواد التالية:

– لابتوب عدد1

– جعبة عدد1

– مناظير ليلية عدد 3

– كاتم صوت عدد 1

– أخمص بمبكشن عدد 1

– موس كباس عدد 6

– قنابل يدوية عدد 8

– بارودة كلاشنكوف عدد 1

– طلقات عدد 289

– مخازن بارودة عدد36

وكمية من المواد المخدرة:

– آتش بوز 79 غ.

– حب كبتاغون 870حبة لون أبيض و290حبة لون بني.

– معجونة 8.11 غرام.

– ميزان صغير للمواد المخدرة.

– حب زولام 50 حبة.

هذا وأفاد أحد الأعضاء في المكافحة أنه بعد التحقيق معهم اعترفوا بتجارتهم الأسلحة وترويجهم وتعاطيهم المخدرات لقاء مبالغ مالية، وأن هؤلاء من ذوي السوابق.

والجدير بالذكر أنه تم تحويل الجناة الى النيابة العامة أصولاً لينالوا جزاء أفعالهم وفق ما ينص عليه القانون.

(أ ق/ج)

ANHA