قوى الأمن الداخلي في إقليمي الجزيرة والفرات تحتفل بأعياد الربيع

بمناسبة أعياد الربيع (عيد نوروز، والأكيتو، والأربعاء الأحمر، وميلاد القائد عبد الله أوجلان) نظمت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي احتفاليتين، الأولى في مدينة قامشلو بإقليم الجزيرة، والثانية في إقليم الفرات بمدينة كوباني.

قامشلو

شارك في الاحتفالية التي أقيمت في ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو، المئات من أعضاء وعضوات وقيادي/ـات مكاتب ووحدات والقوات التابعة لقوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة وعوائل الشهداء وممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، وشيوخ ووجهاء العشائر، ومؤتمر ستار.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، حيّا من خلالها كل قوات قوى الأمن الداخلي، وبارك عليهم أعياد الربيع.

طلعت يونس أشاد بجهود قوى الأمن الداخلي في الحفاظ على أمان المنطقة وحماية المجتمع، واوضح: "العهد الذي قطعته قواتنا في بداية ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا للكفاح ضد كل الاتفاقات والهجمات ومحاولات زعزعة أمن واستقرار مناطقنا من قبل القوى الإرهابية والمحتلة التي تسعى لكسر إرادة شعبنا، لا يزال قائماً حتى يومنا الحالي".

ونوه يونس: "بروح فدائية دون تردد وكلل وقفوا بكرامة وأثبتوا استعدادهم لحماية شعبنا حتى الوصول إلى الحرية وتحقيق حياة ديمقراطية؛ قواتنا التي عرفت بهذا العهد في كل الفعاليات والحملات أصبحت اليوم، قوات لحماية كرامة هذا المجتمع".

وشدد يونس على وحدة القوات الأمنية والعسكرية وشعب المنطقة لصد كل الهجمات والاتفاقات التي تبرم ضد شعب المنطقة، وأكد على مواصلة كل مؤسسات الإدارة الذاتية وقواتها في حماية مكتسبات المجتمع حتى النصر.

بعد الانتهاء من الكلمة، قدمت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة درع تكريماً لجهود قوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة.

"قدموا الجهد الأكبر"

ورحبت بدورها عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، صديقة عثمان والدة الشهيد بلند المقاتل في قوات الدفاع الشعبي (HPG) بكافة الحضور وباركت ميلاد القائد عبد الله أوجلان وعيد نوروز على كل قوات قوى الأمن الداخلي التي تقدم الجهد الأكبر في الجبهات الداخلية وكل المناسبات الشعبية والوطنية.

صديقة تقدّمت بالشكر لقوات قوى الأمن الداخلي على جهودهم في صون أمن وأمان المنطقة، قائلاً: "قواتنا التي رفعت سلاحها على كتفها في كل الأعياد لحماية مؤسساتنا وشعبنا وأطفالنا، لتبقوا في حمى الرحمن، فنحن نقدر جهودكم ونتمنى لكم النصر في كل مراحلكم".

تلا ذلك فقرة أغاني ثورية ووطنية من قبل عدد من الفرق (فرقة بوطان وجودي والهلال الذهبي) وفقرة أغاني عربية للفنان مؤيد شويش، لتختتم الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل كل الحضور.

كوباني

وفي نفس السياق، نظمت قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات احتفالية لأعضائها الساهرين على حماية أمن المنطقة وشعبها.

الاحتفالية نظمت في مدينة كوباني، بمشاركة المئات من أعضاء قوى الأمن الداخلي في الإقليم.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للإدارية في قوى الأمن الداخلي بإقليم الفرات، سوزدار شيخو، أوضحت من خلالها: "على شعبنا أن يكون منبع القوة المعنوية لقواتنا الساهرة على حمايتهم ليلاً ونهاراً دون تردد".

وأكدت سوزدار شيخو: "لقد أثبتت قوى الأمن الداخلي جدارتها في أصعب الظروف، قاوموا حتى نالوا الشهادة، لذا نعدهم بأننا سنمضي على دربهم حتى النهاية".

واختتم الاحتفال بفقرات غنائية ومسرحية.

(كروب/آ)

ANHA