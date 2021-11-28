قوى الأمن الداخلي في دير الزور تلقي القبض على خلية مرتزقة

وحسب البيان الذي نشرته قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا على موقعها الرسمي اليوم، فإن الخلية مؤلفة من 4 أفراد، حيث تم إلقاء القبض عليهم بعملية نوعية يوم الأحد الماضي الموافق لـ 21 تشرين الثاني، وجاءت العملية استكمالاً للعمليات التي تنفذها الجهات الأمنية ضد الخلايا النائمة التابعة لأجندات مختلفة بعد رصد ومتابعة تحركات ونشاط تلك الخلايا.

وحسب البيان، فقد تم ضبط خمس عبوات ناسفة مُعَدّة للتفجير وموزعة على عدّة نقاط حيوية ودائمة الحركة من قبل المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى بعض المعدات التقنية التي كان المرتزقة يستعملونها في تنفيذ عمليات الاستهداف وزراعة الألغام والاغتيالات.

وتم إحالة أفراد الخلية الى القضاء المختص بعد انتهاء مجريات التحقيق معهم لينالوا جزاءهم العادل بحسب القوانين السارية في شمال وشرق سوريا.

(مـ)

ANHA