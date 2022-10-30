قوى الأمن الداخلي في الطبقة تحتفل بالذكرى السنوية لتأسيسها

وشارك في الفعالية ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية في الطبقة والمجالس العسكرية وأعضاء قوى الأمن الداخلي والمؤسسات التابعة لها وشيوخ ووجهاء العشائر.

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا علي حجو كلمة هنأ فيها قوى الأمن الداخلي بهذه المناسبة وأثنى على جهودها كما استذكر الشهداء " الذين قدموا دماءهم فداءً لتراب الوطن ليحيا بأمن وسلام".

وأضاف حجو "قوى الأمن الداخلي واكبت على بسط الأمن والأمان وتعمل ليل نهار ليعيش شعب شمال وشرق سوريا في بيئة آمنة خالية من الإرهاب ورُعاته".

وتابع علي حجو" إن الفضل الأكبر يعود لشهداء المنطقة وذويهم، وقد أثبتوا عزيمتهم وإصرارهم بعد أن راهنت القوى المعادية على إفشال مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية الحديث، إلَّا أنَّ أهالي شمال وشرق سوريا حقّقوا المعجزات".

كما ألقى العميد في قوى الأمن الداخلي علي حسن كلمة أشاد فيها بتفاني قوى الأمن الداخلي في محاربة "أكبر تنظيم إرهابي في المنطقة (داعش) ومازالوا يقدمون الغالي والنفيس للحفاظ على مكتسبات المنطقة التي تحققت بدماء شهدائنا وعزيمة شبابنا وبناتنا".

وأوضح حسن "إن قوى الأمن الداخلي ومؤسساتها مستمرون بتطوير منظومة مؤسساتهم لحفظ الأمان والاستقرار في شمال وشرق سوريا حفاظاً على ما حققته في مجال إرساء السلم الأهلي على مدار تسع سنوات السابقة".

وتخللت الفعالية عرض سنفزيون عن أعمال قوى الأمن الداخلي على مدار السنة الفائتة والإنجازات التي قامت بها. كما قدمت فرق فنية من الرقة والطبقة مجموعة من الأغاني الكردية والعربية.

وفي الختام قدمت قوى الأمن الداخلي دروع تكريم للمؤسسات الأمنية التابعة لها.

(س ك/ك)

ANHA