قوى الأمن الداخلي في الرقة تلقي القبض على شخصين يروّجان للمخدرات

نشرت قوى الأمن الداخلي على موقعها الرسمي، اليوم الإثنين، أنها وخلال عملها ومتابعتها لملفات التعاطي والترويج للمخدرات تمكنت من إلقاء القبض على شخصين في المدينة يعملان بتجارة المخدرات.

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض عليهما بعد جمع الأدلة والثبوتيات التي تدينهما وضبطت معهما 6194حبة من نوع كبتاغون، وأكدت "خلال التحقيق اعترف الجناة بتجارتهما للمواد المخدرة مستغلين بها أبناء شعبنا لقاء مبالغ مالية، ليتم تحويلهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

وأكدت قوى الأمن الداخلي أنها تعمل بشكلٍ مستمر على ملاحقة كل من يتعامل بالمواد المخدرة ويروجّ لتعاطيها للحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة والمحافظة على سلامة أبناء شعبنا.

(خ)