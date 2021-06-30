قوى الأمن الداخلي في الحسكة: إن لم يتم إطلاق سراح المدنيين خلال ساعة سيكون ردنا قوياً

أفاد مراسل وكالتنا في مدينة الحسكة أن قوى الأمن الداخلي أبلغت مرتزقة الدفاع الوطني بأنه في حال لم يتم إطلاق سراح المدنيين الذين تم اختطافهم اليوم في مدينة الحسكة من قبل مرتزقة الدفاع الوطني خلال ساعة، فإنهم سيضطرون للرد بشكل قوي.

وكان مراسل وكالتنا في مدينة الحسكة قد أفاد أن عناصر مرتزقة الدفاع الوطني قد أقدموا على اختطاف 16من الكرد، من أصحاب المحال التجارية في السوق المركزي بمدينة الحسكة "المربع الأمني".

مصادر من داخل السوق المركزي قالت لمراسلنا، إن عناصر المرتزقة أقدموا أيضاً على كسر أبواب المحال التجارية العائدة ملكيتها للكرد.

(د ج)

ANHA