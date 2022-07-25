قوى الأمن الداخلي عن قصف تل زيوان: الاحتلال التركي يسعى لتهجير المواطنين وزعزعة أمنهم

تعرضت قرية تل زيوان في الريف الشرقي لمدينة قامشلو، مساء اليوم، للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي.

قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، أصدرت بياناً بخصوص القصف ونشرته على موقعها الرسمي.

وجاء فيه :" صعَّدَ الاحتلال التركي من القصف مُستهدفاً الأهالي في قرية تل زيوان بريف مدينة قامشلو بمقاطعة الجزيرة مساء اليوم الاثنين 25 تموز/يوليو".

وأشار إلى أن الاحتلال "قام بضرب أربعة من القذائف المدفعية في الأراضي المُحيطة بالقرية ممَّا أدى لاحتراقها واندلاع النار بالقرب من منازل الأهالي" .

وقال البيان " يسعى الاحتلال التركي لتهجير المواطنين وزعزعة أمنهم وسلامتهم من خلال الهجمات التي يقوم بها ويقعُ ضحيتها أبناء شعبنا من كافة المكونات في العديد من المناطق بالقرب من الشريط الحدودي".

الجدير بالذكر أن الاحتلال التركي قام يوم أمس الأحد بقصف العديد من القرى في ريف تل تمر مما أدى لوقوع شهداء ومصابين وإلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين.

(سـ)