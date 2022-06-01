قوى الأمن الداخلي - المرأة تفتتح دورة تدريب صف ضباط لـ 31 عضوة من قواتها

وتحمل الدورة التدريبية اسم الشهيدة "روكن بوطان"، نسبة إلى المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ) التي استشهدت في الـ 16أيار/ مايو عام 2015 أثناء التصدي لهجمات مرتزقة داعش على سري كانيه.

وانضمت إلى الدورة التدريبية التي ستستغرق 3 أشهر، 31 عضوة في قوى الأمن الداخلي - المرأة، حيث ستتلقى المنضمات خلالها تدريبات عسكرية وفكرية.

وحضر مراسم الافتتاح، إداريات قوى الأمن الداخلي – المرأة، والقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي، وعدد من إداريي وإداريات قوى الأمن الداخلي، ، ومجلس عوائل الشهداء، وأسر المنضمات.

بدأت الافتتاحية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تقديم عرض عسكري من قبل العضوات اللواتي من المزمع خضوعهن للدورة التدريبية، ثم باركت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة فريال حسن، افتتاح الدورة على كافة الحاضرين والحاضرات، وأثنت على الجهود المبذولة لقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن وسلامة شمال وشرق سوريا.

ودعت كافة العضوات المشاركات في التدريب إلى اتخاذ هذا "التدريب أساساً لهن لتمكين ذواتهن من كافة النواحي الفكرية والعسكرية، والأمنية"، متمنية لهن التفوق والنجاح.

وأكدت فريال حسن "قوى الامن الداخلي ناضلت وقاومت كافة الصعوبات وقامت بمهامها على أكمل وجه"، مفيدة بأن المهام الأكثر صعوبة تقع على عاتق المرأة؛ فمن جهة تحمي أرضها ووطنها وشعبها، ومن جهة ثانية تدرب الأجيال وفق أسس المساواة والحرية والعدالة والتنظيم.

جددت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، فريال حسن، العهد بمواصلة السير على خطا الشهداء، ومواجهة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة عامة والمرأة على وجه الخصوص.

مراسم الافتتاح انتهت بتقديم فرقة البروتوكول والموسيقى العسكرية التابعة لقوى الأمن الداخلي عروض عسكرية.

(س ع/ي م)

ANHA