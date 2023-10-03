قوى الأمن الداخلي : استشهاد عضو وإصابة 3 آخرين في تفجير لغم في منبج

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي، بخصوص التفجير الذي حدث اليوم في مدينة منبج.

وفي البيان ذكر المركز الإعلامي:" تلقت قواتنا اليوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول معلومات عن العثور على لغم أرضي عند دوار الشهداء في منبج وعندما توجهت قواتنا إلى المكان المذكور لتشكيل طوق أمني لحماية المدنيين تم تفجير اللغم عن بعد وعلى إثره استشهد أحد أعضاء قواتنا وأصيب 3 آخرون.

إن هذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى ضرب أمن واستقرار المنطقة ، ستزيد إصرارنا و عزيمتنا في النضال ضد هذه الأعمال التخريبية الإرهابية".

(سـ)