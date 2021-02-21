قُصرٌ جدد يعودون إلى ذويهم في الحسكة

وسلمت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، إلى مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة 5 أطفال وهم "م إ, أ م, ص خ, م ك, ح ع" ليتم تسليمهم إلى ذويهم.

وجرت عملية التسليم وفقاً للاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة في مكتب حماية الطفل بمقاطعة الحسكة، بحضور الرئاسة المشتركة للمكتب مروة العبدالله وذوي القاصرين.

الرئاسة المشتركة لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة مروة العبد الله قالت لوكالتنا " تم استبعاد 5 قاصرين عن القوات العسكرية بعد التأكد من بياناتهم وثبوتيتاهم بأنهم دون السن القانوني, ليتم تسليمهم إلى ذويهم".

وخلال التسليم وقع ذوو القصر على ورقة تؤكد استلامهم لأولادهم من قوات سوريا الديمقراطية عبر مكتب حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة.

ويشار إلى أنه وصل عدد القاصرين الذين تم استبعادهم عن القوات العسكرية وإعادتهم إلى ذويهم في مكتب الحسكة إلى 44 قاصراً.

(ه إ/هـ ن)

ANHA