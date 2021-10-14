قتيلان وعشرات الجرحى جراء اشتباكات كثيفة في بيروت

تتوالى إلى مستشفيات بيروت والجوار سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى والمصابين جراء الاشتباكات الواقعة في الطيونة والشياح.

وفي الحصيلة الأولية للجرحى، فقد وصل إلى مستشفى الساحل 8 جرحى وقتيل واحد، وقتيل آخر في مستشفى الرسول الأعظم، بالإضافة إلى 4 جرحى في مستشفى اوتيل ديو في بيروت.

هذا، ولا تزال قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت تتفاعل بين مطالب لتنحية قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار ومطالب أخرى لدعمه واستمراره بمهامه.

وأفاد شهود عيان عن سماع إطلاق نار كثيف في منطقة الطيونة من إحدى الأبنية المحيطة بالمكان تزامنًا مع توافد عدد كبير من مناصري "حزب الله" و"حركة الأمل" للمشاركة في وقفة ضد القاضي طارق البيطار أمام قصر العدل.

وانتشرت بعض العناصر الموالية للحزب والحركة في محيط الطيونة وهم يحملون عتادهم الحربي تحسبًا لأي طارئ.

وباشر الجيش انتشاره، وهرعت سيارات الإسعاف إلى الطيونة بعد أنباء عن سقوط إصابات جراء إطلاق الرصاص الكثيف.

وشاركت عناصر الأمن العام في عملية التهدئة في منطقة الطيونة.

وتوجّه عدد من مناصري حركة أمل من أمام قصر العدل باتجاه الطيونة وسط سماع رشقات نارية بين الحين والآخر.

كذلك، نفذ عدد من المحامين وقفة تضامنية مع البيطار في قصر العدل.

(ز غ)