قتيل وجرحى في اشتباك بين جماعات محسوبة على الشّقيقين سعد وبهاء الحريريّ

واندلعت الاشتباكات في الطريق الجديدة بين عيسى الكرونبي؛ المؤيد لبهاء الحريري، وأصدقاء علاء شاشمية المؤيد للرئيس السابق سعد الحريري، في منطقتي كاراج درويش وأبو سهل على خلفية إشكال وقع يوم أمس نتيجة للاستفزازات التي يقوم بها الكرونبي في المنطقة وانتشار كثيف للمسلحين، كما طالب أهالي المنطقة الجيش اللبناني بالتدخل لإنهاء الإشكال فوراً لحمايتهم.

وذكرت المعلومات أنّ "مجموعة من الأشخاص عمدوا إلى قطع الطريق في محلة الكولا - مفرق الجامعة العربيّة"، في حين وصلت إلى المنطقة آليات تابعة للجيش اللبناني.

يذكر أنّ الخلاف بين رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري وشقيقه الأكبر "بهاء" قد ظهر إلى العلن، حيث تحدّثت تقارير إعلامية عدة أنَّ بهاء يرغب بالانخراط في الحياة السياسية اللبنانية، بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بإبعاده عنها، وتسليم الـ"زعامة السنية" - إن صحت التسمية - لسعد الحريري، الأخ الأصغر في العائلة، بعد حادثة اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005، فيما شهدت الأيام الماضية انقساماً حادّاً في الآراء، بين الأطراف المحسوبة على كل من الأخويين.

(ز غ)