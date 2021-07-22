قتيل وإصابات بانفجار قرب سوق في غزة

قتل مُسن فلسطيني وأصيب نحو 10 آخرين، بانفجار وقع في بناية بمنطقة سوق الزاوية شرق مدينة غزة، دون أن يجري الكشف عن ماهية الانفجار.
العالم والشرق الأوسط 2021-07-22T11:59:00 غزة

ونقل مراسلنا، أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم، تسبب بأضرار في محيط الحدث، وتضرر عدد من المحال التجارية بالمكان.

وبين أن الانفجار لم تعرف أسبابه، فيما وصلت الجهات المختصة للمكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.

وقالت وزارة الداخلية بغزة، إن الانفجار في سوق الزاوية بمدينة غزة وقع في منزل مكون من عدة طوابق، وأدى لانهيارات في أجزاء كبيرة من المنزل، وأضرار في المنازل والمحلات التجارية المجاورة، مضيفة أن "فرق الدفاع المدني والشرطة سيطرت على الحريق ونجحت في إخلاء المصابين".

وأعلنت الوزارة فتح تحقيق في أسباب ونوعية الانفجار.

(ع م)

ANHA


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