قتيل وإصابات بانفجار قرب سوق في غزة

ونقل مراسلنا، أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم، تسبب بأضرار في محيط الحدث، وتضرر عدد من المحال التجارية بالمكان.

وبين أن الانفجار لم تعرف أسبابه، فيما وصلت الجهات المختصة للمكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.

وقالت وزارة الداخلية بغزة، إن الانفجار في سوق الزاوية بمدينة غزة وقع في منزل مكون من عدة طوابق، وأدى لانهيارات في أجزاء كبيرة من المنزل، وأضرار في المنازل والمحلات التجارية المجاورة، مضيفة أن "فرق الدفاع المدني والشرطة سيطرت على الحريق ونجحت في إخلاء المصابين".

وأعلنت الوزارة فتح تحقيق في أسباب ونوعية الانفجار.

(ع م)

ANHA