قتيل و3 مصابين في اشتباكات مسلحة بمطار كابول

وصرح الجيش الألماني، الإثنين، أن اشتباكاً بالأسلحة النارية وقع بين قوات الأمن الأفغانية ومهاجمين غير معروفين عند مطار كابول.

وأوضح في تغريدات على تويتر أن الاشتباكات التي جرت عند البوابة الشمالية أسفرت عن مقتل عضو في قوة الأمن الأفغانية وإصابة ثلاثة آخرين.

وأشار إلى أن قوات أميركية وألمانية شاركت أيضاً في المعركة ولم تقع إصابات بين جنود الجيش الألماني.

وتستمر عمليات الإجلاء الجوي من مطار كابول في أجواء من الفوضى، وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أنّه لا يزال يأمل في أن تنتهي عمليّات الإجلاء في كابول قبل 31 أغسطس، وهو التاريخ الذي حدّدته إدارته لانسحاب كامل القوات الأميركية من أفغانستان.

ولا تزال آلاف الأسر المذعورة في كابول تواصل مساعيها للفرار من البلاد، على الرغم ممن أن واشنطن حذرت من تهديدات أمنية لمطار العاصمة، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن من "المستحيل" إجلاء كل الأشخاص المهددين من قبل طالبان.

(ل د)