قُتل عنصر من ما يسمى "الدفاع الوطني"، وهو من المقربين من قائد الدفاع الوطني في دير الزور "فراس الجهام"، في اشتباك مسلّح جرى بين عناصر الدفاع الوطني وعناصر من قوات دمشق، على حاجز السلامة عند مدخل مدينة دير الزور من الجهة الغربية، حسب ما أفاد المرصد السوري.

وعقب ذلك، استنفرت قوات حكومة دمشق في المدينة، وسط حالة انتشار للعناصر تحسباً لأي هجوم من قبل "الدفاع الوطني".

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى اندلاع اشتباك مسلّح خلال الساعات الفائتة بين "أسود الشرقية" من جهة، وعناصر شعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات دمشق من جهة أخرى، بسبب شجار جرى بينهم أمام فرن الجاز بمدينة دير الزور، تطور إلى تبادل إطلاق النار بشكل كثيف، ما أدى إلى سقوط 4 جرحى من الطرفين، بينهم مساعد تابع للأمن العسكري، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

(م ش)