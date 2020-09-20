قطر الوجهة الجديدة لمرتزقة الاحتلال التركي السوريين

وقال المصدر إن الدولة التركية قامت بجمع عدد من مرتزقة أحرار الشام والسلطان مراد ولواء سمرقند في ناحية جنديرس التابعة لمدينة عفرين، إلى قطر.

المرصد أكد أن العملية التي تترأسها شركة سادات الأمنية التابعة للحكومة التركية سترسل 150 إلى 200 مرتزقًا في الدفعة الاولى، وبحسب المرصد سيتقاضى كل مرتزق قرابة 2000 دولار أمريكي.

وبحسب المرصد، فإن تركيا تحاول من خلال إرسال المرتزقة إلى قطر تخفيف الضغط الدولي والهجوم الإعلامي على أنقرة وتغطيتها بإرسالهم من قطر إلى ليبيا.

وبلغ عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا حتى الآن قرابة 17420 مرتزقًا سوري الجنسية، بينهم 350 قاصرًا دون سن 18 عامًا، وذلك بحسب إحصائية نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(آ س)