قتلوه في نصيبين ثم اقتلعوا عينيه وسلّموه لذويه عن طريق المرتزقة

تستمر حوادث القتل المشبوهة وتجارة الأعضاء البشرية وخاصة التجارة بأعضاء اللاجئين في تركيا وباكور كردستان. وعُثر ليلة الخامس من كانون الثاني الجاري في حي صلاح الدين الأيوبي في ناحية نصيبين الكائنة في باكور كردستان على جثة اللاجئ محمد حسن ذو ٣٠ عاماً. ونقلت جثته إلى المستشفى الحكومي من قبل بعض الأشخاص.

حول هذا الموضوع تحدث عم (محمد حسن) راسل حسن لوكالتنا وأوضح أنهم قاموا عام ٢٠١٧ بسحب محمد حسن من الخدمة العسكرية الإلزامية التي تفرضها حكومة دمشق وقاموا بتسفيره إلى باكور كردستان. بعد أن سافر محمد حسن إلى باكور كردستان واجه بعض المشاكل العائلية. تحدث راسل حسن عن تلك المشاكل وقال إنه بعد أن سافر محمد حسن إلى باكور كردستان تواصل مع عائلة والدته. وظهرت بعض المشاكل بين أقرباء والدته وبعض الأشخاص الآخرين. وهنا دافع محمد عن أقرباء والدته مما أدى لاعتقاله من قبل الدولة.

وحول اعتقال محمد والأمور التي واجهها قال راسل حسن "حُكم على محمد بالسجن لمدة ستة أعوامٍ. وبعد بقائه لخمسة سنواتٍ في السجن تم منحه إذناً لمغارة السجن لمدة شهر واحد. إلّا أن محمد لم يكن يرغب بالخروج من السجن لأنه كان يعلم أنه سيتم استهدافه. لكن الدولة التركية لم تستجب لمطلبه".

عُثر على جثة محمد في الشارع

بعد 22 يوماً من خروج محمد من السجن بحجة الإذن، عُثر على جثته في الشارع. قُتل محمد إثر رصاصة أُطلقت عليه من الخلف. وذكر راسل حسن ملاحظاته بشأن قتلة محمد حسن قائلاً "لاشكً أنّ قتلة محمد حسن هم أشخاصٌ تابعون للدولة التركية الفاشية ومرتبطون بها. لأنه عندما لم يرغب محمد حسن بالخروج من السجن لم تقبل الدولة ذلك".

اقتلعوا عينيه

نقلت الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها جثمان محمد حسن إلى روج آفا عبر كري سبي. وقال راسل حسن إنهم عانوا الكثير من الصعوبات في عملية استلام جثمان محمد حسن وأوضح أنهم دفعوا ٣٠٠ دولار للمهربين المرتبطين بالدولة التركية ليتمكنوا من نقل الجثمان عن طريقهم. وأوضح أن الدولة التركية أرسلت الجثمان عن طريق المرتزقة التابعين لها عن قصد وقال "كان قد تم التمثيل بجثة محمد. كان قد شقّ صدره. واقتلعت عيناه ومُلىء مكانهما بالقطن".

تقرير الطب الشرعي

حصلت وكالتنا على التقرير الذي أعدّته دائرة الطب الشرعي التابع لما يعرف بمجلس سري كانيه المحلي عن محمد حسن. وأوضح تقرير الكشف على جثة محمد أنه تم شقُّ جسده من العنق وحتى نهاية البطن وأنه كان هناك شقٌّ آخرٌ بين العين والأذن إلّا أنه تم خياطته. وكما كان هناك خطٌ بطول ٣ سنتمترات على خده وخطوطٌ أخرى على جبهته. إضافة لوجود كسورٍ في أضلعه الصدرية.

وعلّق راسل حسن على جريمة التمثيل بجثة ابن أخيه قائلاً "نحن نرى الدولة التركية الفاشية التي تصف نفسها بالإسلام بهذه الجرائم. لا توجد أية علاقةٍ للإسلام بالدولة التركية. يجب ألّا تقول الدولة التركية أنها تدافع عن حقوق الإنسان. الدولة التركية هي دولةٌ فاشيةٌ ودمويةٌ".

وصل جثمان محمد حسن إلى مدينة قامشلو في السابع من كانون الثاني الجاري ودُفن في قريته تل شعير شيخان.

(ر)

ANHA