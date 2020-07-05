قتلوا الوالد في عفرين واعتقلوا الابنة في تركيا

أفاد مصدر من داخل مدينة عفرين المحتلة، أن جيش الاحتلال التركي اعتقل زينب نعسان ابنة المواطن محمد إيبش نعسان، من أهالي قرية حج حسنلي (حج حسنو) فوقاني التابعة لناحية شيه، أثناء توجهها برفقة زوجها إلى إحدى مشافي مدينة اسطنبول، لمعالجة وضعها الصحي.

وأكد المصدر أن المواطنة زينب حامل، وأثناء توقيعها على أوراق الولادة المطلوبة لدى المشفى قاموا باعتقالها بتهمة تعاملها مع قوات الأسايش، ومصيرها مجهول إلى الآن.

المواطن محمد إيبش نعسان من أهالي قرية حج حسنلي (حج حسنو) كان يبلغ من العمر 55 عامًا قُتل بتاريخ 2 تموز عام 2018، تحت وطأة التعذيب على يد الاحتلال التركي، دون معرفة السبب.

ومن جهته، أشار مصدر من قرية حج حسنلي أن عميلان من أهالي القرية المعروفان باسم "علي كاري، وحسين سيدي"، يقومان كل فترة بمداهمة منازل أهالي القرية برفقة مرتزقة لواء سمرقند وتفتيش هواتفهم.

(ع س)

ANHA