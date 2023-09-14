قتلى وجرحى نتيجة ضربات إسرائيلية لمناطق حكومة دمشق

عاودت إسرائيل أمس، استهداف مناطق حكومة دمشق، ودوت انفجارات في ريف حماة نتيجة استهدف مركز البحوث العلمية في جبل قرية تقسيس بريف حماة، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية، حسب ما أفاد المرصد السوري.

وأشار المرصد السوري إلى أن إسرائيل استهدفت ريف طرطوس، وأن شاحنات لـ "حزب الله" اللبناني، دخلت سورية قادمة من المعابر غير الشرعية مع لبنان، مساء أمس، ووصلت الشاحنات إلى مستودعات ضمن قاعدة لـ "الدفاع الجوي" قرب قريتي الجماسة - دير الحجر في ريف طرطوس، التي يستخدمها "حزب الله" لتجميع الأسلحة ونقلها إلى الجانب اللبناني، في حين استهدفت إسرائيل تلك المستودعات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 3 عسكريين، 2 من الجنسية السورية، والثالث لا يزال مجهول الهوية، نتيجة الضربات الإسرائيلية على مستودعات السلاح التابعة لـ "حزب الله" اللبناني قرب قريتي الجماسة - دير الحجر.

كما أصيب 8 آخرين، بينهم 5 ضباط من الدفاع الجوي، نتيجة استهداف قاعدة الدفاع الجوي في قرية كرتو تبعد عن موقع الاستهداف الأول 10 كيلومتر.

فيما نقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق عن مصدر عسكري أنه في "تمام الساعة الخامسة و22 دقيقة من بعد ظهر أمس، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط، مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس".

وأضاف المصدر: إن العدوان "أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولاحقاً حوالي الساعة العاشرة و40 دقيقة، جدد العدو الإسرائيلي "عدوانه الجوي من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط حماة ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

(م ش)