قتلى وجرحى من قوات الحكومة ومرتزقة تركيا في سهل الغاب

وشنّت قوات الحكومة قصفًا عنيفًا على مواقع للمرتزقة الموالين للاحتلال التركي في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمال الغربي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مرتزقة بجروح، وذلك وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفرت الاشتباكات المتواصلة منذ مساء أمس الخميس حتى فجر اليوم الجمعة، عن مقتل 3 من عناصر قوات الحكومة وجرح آخرين، على محور العنكاوي في سهل الغاب.

على صعيد متصل، قصفت قوات الحكومة بالمدفعية الثقيلة قرى سفوهن والفطيرة ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري، أفاد أمس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة من جهة، ومرتزقة تركيا أو ما يعرف بـ "جيش النصر"، و"الفتح المبين" من جهة أُخرى، إثر محاولة تسلل لقوات الحكومة على محور العنكاوي في سهل الغاب غرب حماة، وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين.

(ي م)