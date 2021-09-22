قتلى وجرحى من مرتزقة تحرير الشام في القصف الروسي على جبل الزاوية

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أحد مرتزقة تحرير الشام، جراء القصف الجوي الروسي على أطراف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، كما تسبب القصف بسقوط جرحى بجراح متفاوتة.

فيما جددت الطائرات الحربية الروسية استهدافها للمنطقة، حيث ارتفع تعداد الغارات الجوية التي استهدفت منطقة كنصفرة إلى 9 حتى اللحظة.

هذا وكانت قد شنّت المقاتلات الروسية صباح اليوم، غارات جوية على منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، إذ استهدفت بلدة كنصفرة وأطرافها بنحو 4 غارات جوية.

وبذلك يرتفع إلى 172 تعداد الغارات الروسية على المنطقة المسماة خفض "التصعيد" منذ مطلع أيلول الجاري، توزعت على النحو الآتي: 127 غارة جوية على إدلب، 25 غارة جوية على اللاذقية، و2 غارة على ريف حماة، و18 غارة جوية على مواقع في حلب.

(ش ع)