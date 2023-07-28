قتلى وجرحى من مرتزقة الاحتلال التركي في اشتباكات بكري سبي

نقل مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي في البوابة الحدودية في مدينة كري سبي.

المصدر أشار أن مرتزقة ما يسمون "فيلق الشام وفيلق المجد"، هاجموا مرتزقة "الجبهة الشامية" التي تسيطر على البوابة الحدودية، ما ادى لمقتل اثنين من الجبهة الشامية وإصابة 5 مرتزقة آخرين.

وتجدر الاشارة إلى أن مرتزقة الجبهة الشامية هي من تسيطر على البوابة الحدودية، وبالتالي هي المستفيد من الأتاوات التي تفرض على كاهل الشعب في المقاطعة المحتلة من البضائع الداخلة والخارجة عبر البوابة، بالإضافة لتحكمها وإدارتها لما تعرف بالمكاتب الاقتصادية السبعة التي خرجت مظاهرتين في شهر حزيران في كل من مركز المقاطعة وسلوك تطالب بحلها لتحكمها بمقدرات الشعب من خبز، ومواد زراعية وغيرها.

وفي جانب أخر تشهد مدينة إعزاز المحتلة أيضاً توتراً بين المرتزقة، على خلفية الخلافات فيما بينهم.

(سـ)