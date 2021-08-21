وشهد قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، ليل الجمعة- السبت، اشتباكات عنيفة دامت عدة ساعات بين فصائل في الحشد الشعبي ومرتزقة داعش، أدت الى مقتل أربعة من عناصر الحشد بينهم قيادي في حركة النجباء وإصابة نحو ستة آخرين.

وأفاد مصدر أمني أن "ميليشيا النجباء ردّت عقب الهجوم الداعشي بإطلاق العشرات من قذائف الهاون على منازل المدنيين مما تسبب بوقوع قتلى وجرحى". بحسب ما نقلته شبكة rojnwes.

وأضاف أن "الأهالي بدأوا يتركون منازلهم هرباً من القصف والاعتقالات نحو القرى المحيطة لقضاء الطارمية".

وأكد المصدر أن "عناصر من ميليشيا النجباء أعدموا شخصين مدنيين مصابين نتيجة القصف بعد أن تم إنزالهم من سيارة الإسعاف".

(د ع)