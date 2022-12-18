قتلى وجرحى من الأمن العراقي بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

أفاد مصدر أمني في العراق، اليوم الأحد، بمقتل 8 عناصر من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط برتبة رائد، إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وحسب المصدر، فإن "عبوة استهدفت عجلتين (سيارتين) للقوات الأمنية من الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك"، حسب ما نقلت شبكة السومرية.

من جانبها، ذكرت وكالة فرانس برس نقلاً عن مصدرين أمنيين قولهما إن "7 من أفراد قوات الأمن العراقية على الأقل قتلوا وجرح 3 آخرون في هجوم استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق"، ونسب المصدران الهجوم إلى مرتزقة داعش.

وأفاد مصدر أمني في كركوك بأن "عناصر من تنظيم داعش تعرضوا لناقلة تابعة إلى الفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة".

وأضاف إن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر، التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحاً: "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى".

(د ع)