قتلى وجرحى لمرتزقة تركيا في عملية تسلل لقوات حكومة دمشق

وتسللت مجموعة من قوات حكومة دمشق على نقاط مرتزقة جيش النصر المدعوم من تركيا والمنخرط ضمن مرتزقة الجبهة الوطنية، وذلك في محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عملية التسلل تسببت بمقتل 11 وجرحى آخرين من مرتزقة جيش النصر لتنسحب الأخيرة بعد ذلك.

يذكر أن قصفًا متجددًا شهدته، مساء أمس، مناطق في ريفي إدلب وحماة ضمن منطقة "خفض التصعيد"، حيث قصفت قوات حكومة دمشق أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين في ريف إدلب الجنوبي وقليدين والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة.

(آ س)