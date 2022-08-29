قتلى وجرحى خلال مواجهات المنطقة الخضراء في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بوقوع ضحية من المتظاهرين وارتفاع عدد المصابين في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل حالة وفاة و27 إصابة في صفوف المتظاهرين بالمنطقة الخضراء".

وبدورها أفادت مصادر طبية عراقية لوكالة فرانس برس أن اثنان من أنصار مقتدى الصدر قتلوا الاثنين في المنطقة الخضراء ببغداد وأصيب 22 آخرون بجروح.

وبدأ أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتصعيد احتجاجاتهم داخل المنطقة الخضراء، متوعدين بإعلان العصيان المدني في المنطقة، وذلك على خلفية إعلان الصدر اعتزاله المشهد السياسي وإغلاق جميع المقرات التابعة له.

وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قراراً بفرض حظر تجوال في عموم البلاد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس.

وفرضت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، حظر التجوال في جميع أنحاء العراق على خلفية تصاعد الاحتجاجات في بغداد والجنوب.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي مقتضب: "تعلن قيادة العمليات المشتركة حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق".

وأضافت أن "الحظر يبدأ من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين وإلى إشعار آخر".

وعقد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ترأس اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة، لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين للمؤسسات الحكومية".

ودعت وزارة الداخلية الإيرانية، المواطنين بعدم زيارة العراق حتى إشعار آخر، فيما طلبت السفارة عدم زيارة عدد من المدن، على خلفية تصاعد الاحتجاجات في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان: "نطلب من المواطنين عدم التوجه إلى العراق حتى إشعار آخر حرصا على سلامتهم بالنظر للوضع الأمني في هذا البلد"، ووعدت بـ "عودة الزوار الإيرانيين المتواجدين في النجف وكربلاء مع ضمان سلامتهم".

(ي ح)