قتلى وجرحى جراء اشتباكات عنيفة بين المرتزقة في سري كانيه المحتلة

هذا وتدور، منذ عدة أيام، اشتباكات عنيفة بين المجموعات المرتزقة في مدينة سري كانيه المحتلة بسبب الخلاف فيما بينها على عمليات التهريب.

وأفاد مصدر خاص من داخل المدينة المحتلة لمراسل وكالتنا باندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعة تابعة لمرتزقة ما يسمى "السلطان مراد" ومجموعات من دير الزور، بعد منتصف ليل أمس.

ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات دارت بين المرتزقة في السوق الرئيس وسوق الفروج وسط المدينة، استخدموا خلالها الأسلحة الثقيلة وقذائف الـ RBG.

وبحسب المصدر ذاته، فإنها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما لم يتسن معرفة عددهم.

وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال التركي لم يستطيع إيقاف تلك الاشتباكات، على الرغم من سقوط قذائف المرتزقة داخل أراضيه، مؤكدًا أن أهالي المدينة يعيشون منذ عدة أيام، حالة من الخوف والذعر بسبب الاشتباكات المتواصلة.

(د أ/س ر)

ANHA