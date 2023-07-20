قتلى وجرحى جراء اقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة

أفادت مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، باندلاع اشتباكات عنيفة مساء أمس، بين مرتزقة "أحرار الشام" و "السلطان سليمان شاه" التركمانية والمعروفة بـ "العمشات"، عند دوار كاوا لتمتد إلى دوار القبان في مركز مدينة عفرين المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بوقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين والمدنيين، نقلوا إلى مشفى عفرين، وسط حالة من الفوضى والفلتان الأمني.

وبعد ساعات من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، تدخل مرتزقة "هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)" وبسطت سيطرتها على الأماكن العامة وأحياء وسط المدينة، بحسب المصادر نفسها.

تجدر الإشارة إلى أن حالة الفوضى والفلتان الأمني والاقتتال الداخلي بين المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي في مقاطعة عفرين المحتلة تستمر وسط استمرار جرائم القتل والخطف والسلب والنهب.

(ج س/ س ر)

ANHA