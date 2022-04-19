قتلى وجرحى جراء 3 انفجارات هزت مدرسة للبنين في العاصمة الأفغانية

وقالت الشرطة الأفغانية إن ثلاثة انفجارات هزت مدرسة للبنين في أحد أحياء "الهزارة الشيعية" بالعاصمة الأفغانية، الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط ضحايا، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران على تويتر إن التفجيرات استهدفت مدرسة عبد الرحيم شهيد الثانوية و"تسببت في سقوط ضحايا بين إخواننا الشيعة".

تقع المدرسة في حي دشت برشي الغربي بالعاصمة، وهي منطقة يسكنها بشكل أساسي مجتمع الهزارة واستهدفتها داعش في السابق.

وقال شاهد لفرانس برس إن انفجارات يوم الثلاثاء وقعت أثناء خروج الطلاب من محاضراتهم الصباحية.

وقال رئيس قسم تمريض بالمستشفى، طلب عدم نشر اسمه، إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 14 في الانفجارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أعقب "هدوءا" في أعمال العنف خلال أشهر الشتاء الباردة وبعد انسحاب القوات الأجنبية العام الماضي.

وتقول طالبان إنها قامت بتأمين البلاد منذ توليها السلطة في آب، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر تجدد التشدد لا يزال قائما وإن داعش أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات كبيرة.

(م ش)