قتلى وجرحى في تفجير استهدف الشرطة الباكستانية

قال المتحدث باسم الشرطة الباكستانية، محمود خان نوتيزاي، إن 9 عناصر قتلوا بتفجير انتحاري في جنوب غرب باكستان، الإثنين.

وأضاف نوتيزاي، لوكالة رويترز إن 15 شرطياً آخراً أصيبوا بجروح.

وهذا هو أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات التي تستهدف أفراد الشرطة في باكستان.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، وقع تفجير انتحاري داخل مسجد مزدحم تابع لشرطة بيشاور في مجمع أمني شديد التحصين؛ ما أسفر عن مقتل 93 شخصاً.

وقالت الشرطة حينها، إن المهاجم اجتاز عدة حواجز تحرسها قوات الأمن للوصول إلى مجمع "المنطقة الحمراء"، الذي يضم مقراً للشرطة، وإدارة لمكافحة الإرهاب في مدينة بيشاور.

وقال إعجاز خان، قائد شرطة بيشاور حينها "كان تفجيراً انتحارياً". وأضاف إن 170 أصيبوا، بينهم كثيرون في حالة حرجة.

(د ع)