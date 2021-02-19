قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة تركيا في عملية تسلل فاشلة وقصف محيط القاعدة الروسية

وأفادت مصادر عسكرية مطلعة لمراسل وكالتنا أن مجموعة من مرتزقة تركيا حاولوا في حوالي الساعة الـ 13.00 بعد ظهر اليوم، التسلل إلى مزرعة تقع بين قرية الدردارة الواقعة شمال غرب تل تمر ومحطة الأبقار التي تتخذها القوات الروسية مقرًّا لها في المنطقة.

وأثناء محاولة التسلل انفجر لغم بالمرتزقة، وأكدت المصادر العسكرية أن ثلاثة مرتزقة قتلوا وأُصيب آخرون.

وعقب محاولة التسلل الفاشلة، تدخلت القوات الروسية كوسيط من أجل السماح للاحتلال التركي بسحب جثث مرتزقته.

وبعد سحب جثث المرتزقة، بدأ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقصف قرية الدردارة الواقعة شمال غرب تل تمر على طريق ناحية زركان، وكذلك محيط القاعدة الروسية.

(د أ/ح)

ANHA