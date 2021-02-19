قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة تركيا في عملية تسلل فاشلة وقصف محيط القاعدة الروسية

قالت مصادر عسكرية إن لغمًا انفجر بمجموعة من مرتزقة تركيا حاولوا التسلل إلى مزرعة شمال غرب ناحية تل تمر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، ولفتت إلى أن الاحتلال التركي قصف بعدها محيط القاعدة الروسية وقرية الدردارة.
خبر 2021-02-19T15:52:00 الحسكة

وأفادت مصادر عسكرية مطلعة لمراسل وكالتنا أن مجموعة من مرتزقة تركيا حاولوا في حوالي الساعة الـ 13.00 بعد ظهر اليوم، التسلل إلى مزرعة تقع بين قرية الدردارة الواقعة شمال غرب تل تمر ومحطة الأبقار التي تتخذها القوات الروسية مقرًّا لها في المنطقة.

وأثناء محاولة التسلل انفجر لغم بالمرتزقة، وأكدت المصادر العسكرية أن ثلاثة مرتزقة قتلوا وأُصيب آخرون.

وعقب محاولة التسلل الفاشلة، تدخلت القوات الروسية كوسيط من أجل السماح للاحتلال التركي بسحب جثث مرتزقته.

وبعد سحب جثث المرتزقة، بدأ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقصف قرية الدردارة الواقعة شمال غرب تل تمر على طريق ناحية زركان، وكذلك محيط القاعدة الروسية.

(د أ/ح)

ANHA


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