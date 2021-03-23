قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بانفجار سيارة مفخخة شرق سري كانيه

في استمرار لحالة الفلتان الأمني التي تشهدها مدينة منطقة سري كانيه المحتلة، أفادت مصادر خاصة لمراسل وكالتنا بانفجار سيارة مفخخة شرق المدينة على طريق الصناعة.

وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع بالقرب من مقر مرتزقة ما يسمى بـ "الشرطة العسكرية".

ونقل مراسلنا عن المصادر أن الانفجار خلّف قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة "الشرطة العسكرية"، وتم نقلهم إلى المشفى.

ويأتي ذلك بعد يومين من استهداف مركز المدينة بصواريخ محلية الصنع مجهولة المصدر، والذي راح ضحيته عدد من المدنيين والأطفال، بالإضافة إلى مقتل عدد من المرتزقة وإصابة آخرين.

(د أ/هـ ن)

ANHA