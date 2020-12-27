قتلى وجرحى في حادثة إطلاق نار بولاية إيلينوي الأميركية

وأفادت السلطات في ولاية إيلينوي الأميركية بأنّ مسلّحاً فتح النار داخل صالة للبولينغ، أمس السبت، وقتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين بجروح.

وقالت السلطات إنّ الهجوم المسلّح عشوائي، ولا تتوفّر معلومات إضافية بعد.

وفي السياق، قال رئيس شرطة مدينة روكفورد، دان أوشيا، إنّه تمّ اعتقال شخص على ارتباط بالحادثة فوراً في مركز "دون كارتر لينز" للبولينغ بعد إطلاق النار.

وبحسب أوشيا، فإنّه لا يُعتقد أنّ أيّ من عناصر الشرطة استخدم سلاحه على خلفية الحادثة.

يُذكر أنّ روكفورد تبعد حوالي 130 كيلومتراً من جنوب غربي شيكاغو.

ويأتي الحادث بعد يوم من تفجير سيارة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، الذي أدّى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح غير خطرة، وإحداث أضرار في عشرات المباني في مركز المدينة، فيما لا تزال السلطات تحقّق في الحادثة لمعرفة ملابساتها.

(ي م)