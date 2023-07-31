قتلى وجرحى في اشتباكات بين مرتزقة تركيا في ريف إعزاز

أفادت مصادر من المناطق المحتلة، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مرتزقة ما تسمى "عاصفة الشمال والشرطة المدنية" التابعين للاحتلال التركي في بلدة اخترين بريف إعزاز المحتل، بسبب خلافات حول تقاسم المسروقات.

وأشارت المصادر إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف كلا الطرفين، وسط استمرار الاشتباكات وبث حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وتشهد المناطق المحتلة في الشمال السوري حالة من الفوضى والفلتان الأمني والاقتتال الداخلي بين المجموعات المرتزقة بشكل يومي على تقاسم المسروقات، ناهيك عن عمليات القتل والاختطاف بغية فرض الإتاوات.

(ج س/ك)