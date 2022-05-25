قتلى وجرحى في اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي في سري كانيه المحتلة

وأشارت المصادر إلى أن رقعة الاشتباكات توسعت خارج المدينة لتشمل القرى بعد مقتل المرتزق "أبو عثمان غريبة" ضمن مرتزقة "حركة التحرير" على يد مرتزقة "هيئة ثائرون" لترد الأولى بمهاجمة كافة النقاط التابعة لـ "هيئة ثائرون" بالأسلحة الثقيلة والرشاشة.

لفتت المصادر إلى أن هناك قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، بالإضافة لأسر عشرات المرتزقة من "هيئة ثائرون".

في سياق متصل تشهد مدينة عفرين المحتلة أيضاً توترات بين مرتزقة الاحتلال حيث يقوم مرتزقة "هيئة ثائرون" بأسر مرتزقة "حركة التحرير"، على خلفية الاشتباكات التي تشهدها مدينة سري كانيه المحتلة.

هذا وتشهد مدينة سري كانيه المحتلة بين الحين والآخر اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي خلافاً على تقاسم طرق التهريب، وممتلكات سكان المنطقة الأصليين الذين هُجروا من مناطقهم وسط صمت المجتمع الدولي والقوات الفاعلة في المنطقة.

(ف)

ANHA