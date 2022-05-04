قتلى وجرحى في اشتباكات بين المرتزقة في ريف سري كانيه

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت اليوم، الأربعاء، بين مرتزقة "بيرق الشعيطات" وما يسمى بالشرطة العسكرية التابعين للاحتلال التركي، في ريف مدينة سريه كانيه الغربي.

وبحسب المصدر فإن الاشتباكات اندلعت في قرية الراوية التابعة لبلدة مبروكة بريف سري كانيه الغربي بين المرتزقة إثر خلاف على عمليات التهريب كون تلك القرى تعتبر نقاط للتهريب بسبب قربها من الحدود.

وأوضح المصدر الاشتباكات أسفرت عن وقوع قتلى وإصابات في صفوف المرتزقة، حيث تم نقل المصابين إلى المشافي التركية.

ومن جهة أخرى أصيب القيادي في مرتزقة الملك شاه والذي يعرف بـ" أبو المقداد" إصابة حرجة نتيجة انفجار قنبلة يدوية به في مركز مدينة سري كانيه المحتلة، ليتم تحويله هو أيضا إلى المشافي التركية وفق المصدر.

وتشهد المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته حالة فلتان أمني، واشتباكات بين المجموعات المرتزقة جراء خلافات على المسروقات وعلى عمليات التهريب.