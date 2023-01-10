اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها من جهة، ومرتزقة "تحرير الشام" من جهة أخرى، إثر هجوم للأخير على محور بسرطون بريف حلب الغربي ضمن منطقة ما تسمى خفض التصعيد.

وبحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الهجوم أسفر عن سقوط نحو 11 بين قتيل وجريح في صفوف قوات حكومة دمشق، ومقتل مرتزقين وإصابة آخرين من مرتزقة "تحرير الشام".

وكانت مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي، قد شهدت أمس الاثنين، قصفاً بالمدفعية الثقيلة نفذته قوات حكومة دمشق، حيث سقطت 3 قذائف بين منازل المواطنين، كما سقطت قذائف على بلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي.

(د ع)