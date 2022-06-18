قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا في مدينة الباب المحتلة

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مرتزقة "الجبهة الشامية" و"حركة أحرار الشام" اليوم، في مدينة الباب المحتلة، وامتدت إلى قرى ونواحي المدينة، استخدم خلالها المرتزقة الدبابات ومدافع الـ 57، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر إن مرتزقة "جيش الإسلام" التابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التابعة للاحتلال التركي، أرسلت تعزيزات عسكرية ضخمة تحمل مدافع وأسلحة ثقيلة من مدينة إدلب، إلى مدينة الباب لمساندة مرتزقة "الجبهة الشامية" في المنطقة.

وأشارت المصادر من المنطقة إلى أن الاشتباكات تجري في هذه الأثناء في قرى (قعر كلبين ـ الواش ـ دوير الهوى ـ اشدود ـ برعان ـ باروزة ـ عبلة ـ تل بطال)، منوهة إلى أن مرتزقة "أحرار الشرقية" قطعوا الطريق الواصل بين مدينة الباب والراعي أمام المارة.

كما أرسل مرتزقة "الجبهة الشامية" الموجودة في مقاطعة عفرين المحتلة، تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه ريف مدينة الباب لمساندتها في الاشتباكات الحاصلة بينهم وبين مرتزقة "أحرار الشام".

وبحسب المعلومات الأولية، فقد قتل حتى الآن 5 مرتزقة وأصيب 4، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة وسط تحشيدات من كلا الطرفين.

(ف)

ANHA