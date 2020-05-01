قتلى وجرحى في انفجار مستودع لاسطوانات الغاز في نبل

ونقلا عن وكالة سانا الموالية للحكومة السورية أن انفجارا وقع في مستودع لاسطوانات الغاز في بلدة نبل في الريف الشمالي لمحافظة حلب، دون ذكر الوكالة للسبب الذي أدى إلى انفجار المستودع.

وقالت الوكالة إن الانفجار الذي وقع ظهر اليوم على أطراف البلدة أدى إلى حدوث دمار في المنازل المجاورة ووقوع عدد من الإصابات بين الأهالي نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج.

فيما قالت مصادر من المنطقة إن هذا المستودع هو لاسطوانات غاز تستخدم كأسلحة ولأغراض عسكرية، وإن انفجارها أدى إلى تهدم عدد من المنازل ومقتل وإصابة حوالي 20 شخصا.

هذا وتعرضت المناطق الخاضعة للقوات الحكومية لهجومين من قبل اسرائيل، استهدفت كلا من مستودعا للذخيرة والصواريخ تابعا لحزب الله اللبناني ضمن معسكر "الحسن بن الهيثم"، الواقع على طريق حمص –تدمر، فيما استهدفت اسرائيل بـ 5 صواريخ نقاطا عسكرية لقوات النظام والمجموعات الإيرانية في منطقة تل أحمر ومحيط بلدة معرية غرب درعا، ومنطقة تل الأحمر الغربي في القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا جنوب سوريا.

(آ س)