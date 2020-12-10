قتلى وجرحى في انفجار بمدينة سري كانيه

أفاد مصدر محلي لمراسل وكالتنا بأن سيارة مفخخة انفجرت على حاجز لمرتزقة جيش الاحتلال التركي على طريق الحسكة شرق مدينة سري كانيه.

وأوضح المصدر أن التفجير أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المرتزقة، ولم يتم الحصول على معلومات حول ذلك.

وقال المصدر إن التفجير أسفر أيضًا عن أضرار مادية بمعقل المرتزقة الموجود على الحاجز.

ويأتي هذا التفجير وسط فلتان أمني تشهده المدينة، منذ احتلالها من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بالإضافة إلى نشوب اشتباكات بين المرتزقة بين الحين والآخر على تقاسم المسروقات وممتلكات الأهالي.

ANHA