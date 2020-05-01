قتلى وجرحى بانفجار مستودع لاسطوانات الغاز في نبل

ونقلت وكالة سانا الموالية للحكومة السوري انفجار بمستودع لاسطوانات الغاز في بلدة نبل بالريف الشمالي لمحافظة حلب، دون ذكر الوكالة السبب الذي أدى لانفجار المستودع.

وقالت الوكالة أن الانفجار الذي وقع ظهر اليوم على أطراف البلدة أدى إلى حدوث دمار في المنازل المجاورة ووقوع عدد من الإصابات بين الأهالي نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج.

فيما قالت مصادر من المنطقة أن هذا المستودع هو لاسطوانات غاز تستخدم كأسلحة ولأغراض عسكرية، وبأن انفجارها أدى لتهدم عدد من المنازل ومقتل وإصابة حوالي 20 شخصاً.

هذا وتعرضت المناطق الخاضعة للقوات الحكومية لهجومين من قبل اسرائيل، استهدفت كل من مستودعاً للذخيرة والصواريخ تابعاً لحزب الله اللبناني ضمن معسكر "الحسن بن الهيثم"، الواقع على طريق حمص –تدمر، فيما استهدف اسرائيل بـ 5 صواريخ نقاطاً عسكرية لقوات النظام والمجموعات الايرانية في منطقة تل أحمر ومحيط بلدة معرية غرب درعا، ومنطقة تل الأحمر الغربي في القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا جنوب سوريا.

(آ س)