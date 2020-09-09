قتلى وإصابات خلال محاولة استهداف نائب الرئيس الأفغاني

وأفاد مسؤولون بأن انفجارًا استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني في وقتٍ مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.

وقال مدير المكتب الإعلامي لصالح، رضوان مراد: "حاول أعداء أفغانستان استهداف النائب الأول للرئيس أمر الله صالح هذا الصباح"، مضيفًا "لقد فشل هذا الهجوم الإرهابي، وصالح بخير"، وفقًا لما ذكرته فرانس برس.

ومن جهته، قال مساعد لصالح للوكالة، رافضًا الكشف عن هويته، إن انتحاريًّا استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني عند مغادرته منزله متوجهًا الى العمل.

ويشار إلى أنه معروف عن صالح مواقفه المعادية لحركة طالبان، وسبق أن نجا من محاولة اغتيال في الصيف الماضي خلال حملة الانتخابات الرئاسية، حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكاتبه، ما تسبب في مقتل 20 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين، وإصابة 50 شخصًا آخرين.

ويأتي هجوم اليوم الأربعاء، فيما يفترض أن يبدأ فريقا مفاوضين من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قريبًا محادثات سلام غير مسبوقة في قطر.

(ش ع)