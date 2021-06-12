قتلى وإصابات جرّاء قصف صاروخي استهدف مدينة عفرين

ونقل موقع عفرين بوست الإخباري عن مراسلها في مدينة عفرين، أنّ قذائف صاروخية مصدرها أطراف بلدتي نبل والزهراء الخاضعتين لسيطرة قوات حكومة دمشق. سقطت على مركز مدينة عفرين ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابات.

وذكر الموقع أنّ القذائف سقطت على الأوتوستراد الغربي ومحيط مقر الكوماندوس التركي (مدرسة فيصل قدور سابقاً) وشارع السياسية ومشفى آفرين، كما سقط عدد منها على طريق عفرين – ماراتي.

وأسفر القصف بحسب المعلومات الأولية عن سقوط 7 قتلى وإصابة 14 آخرين، بينهم نساء وأطفال، وجراح بعضهم خطيرة ما قد يرفع أعداد القتلى.

إلى ذلك نفى مركز المصالحة الروسي أن تكون قوات حكومة دمشق قد قصفت مدينة عفرين.

وقال المركز على معرفاته الرسمية: "القوات الحكومية السورية لم تقصف الأحياء السكنية في مدينة عفرين شمال حلب .

يتم القصف عادة على القوات الراديكالية في محيط مدينة عفرين وليس في مركز المدينة.