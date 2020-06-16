مع استمرار إرسال الاحتلال التركي لمرتزقته إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الليبي، يصل بين الحين والآخر جثث قتلى المرتزقة إلى مقاطعة عفرين المحتلة.

وأفادت مصادر خاصة لوكالتنا أنه وصلت جثث 4 عناصر من مرتزقة سمرقند التابعة للاحتلال التركي، بالإضافة إلى 4 مصابين آخرين، جراحهم بليغة.

ونوهت المصادر، أن القتلى والجرحى تم أخذهم إلى قرية حاج قاسم في ناحية راجو في مقاطعة عفرين المحتلة، ولم يسعف مرتزقة "سمرقند" جرحاهم إلى أية مشفى.

وكانت منظمة حقوق الإنسان في عفرين- سوريا، قد أشارت بأن مصادر خاصة أفادت لهم أن مرتزقة جيش الاحتلال التركي يدفنون عناصرهم الذين قتلوا في جبهات ليبيا ضمن مليشيات السراج الموالية لتركيا في مقبرة قرية يلانقوز التابعة لناحية جندريسة في مقاطعة عفرين المحتلة.

والجدير ذكره أن الاحتلال التركي يرسل القاصرين من سكان مقاطعة عفرين الأصليين للقتال في ليبيا لمحاربة قوات المشير حفتر.

(س خ/هـ ن)

ANHA